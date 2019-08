Borussia Dortmund slaat laat toe; Jadon Sancho schrijft geschiedenis

Borussia Dortmund heeft vrijdagavond een relatief benauwde zege in de Bundesliga geboekt.

Het team van Lucien Favre zegevierde met 1-3 over 1. FC Köln, waar Kingsley Ehizibue de negentig minuten volmaakte. De treffers kwamen voor rekening van Jadon Sancho, Achraf Hakimi en Paco Alcácer. Sancho, 19 jaar en 151 dagen, mag zich na vrijdag de jongste speler ooit met vijftien -doelpunten achter zijn naam noemen.

De ploeg van Achim Beierlorzer was voor rust in grote lijnen brutaal en moedig, en sterk in de persoonlijke duels. De minimale voorsprong van de Keulenaren in de rust was dan ook verdiend, op basis van enkele goede aanvallen en halve kansen. Na 29 minuten spelen was het raak: Ellynes Skhiri verlengde een corner met zijn hoofd en de vrijgelaten Dominick Drexler kopte de bal van dichtbij achter doelman Roman Bürki.

Dortmund maakte een matige indruk in de eerste helft en kon amper gevaarlijk worden. Dat Anthony Modeste en Jhon Córdoba voortdurend de opbouw van de bezoekers verstoorden, was een belangrijke reden. Vlak na rust kwam het team van Favre goed weg, toen een van richting veranderd schot van Modeste in het zijnet verdween. Na een uur spelen had Favre voldoende gezien en kwamen Hakimi en Julian Brandt binnen de lijnen.

Naarmate de tweede helft vorderde, kwam Dortmund beter in het duel en waren er meer gevaarlijke momenten rondom het doelgebied van Timo Horn. Dat leidde twintig minuten voor tijd tot de 1-1, mede door concentratieverlies bij de thuisploeg. Na een korte corner belandde de bal via Thorgan Hazard bij de ongedekte Sancho, die met links afrondde: 1-1.

Der Effzeh kon niet voorkomen dat de bezoekers met drie punten naar huis gingen. Na goed combinatievoetbal via Brandt, Marco Reus en Lukasz Piszczek volgde een voorzet van laatstgenoemde en kopte Hakimi de bal vier minuten voor het einde achter de weifelende Horn: 1-2. Diep in de extra tijd bepaalde Alcácer op aangeven van Sancho de eindstand.