Borussia Dortmund rondt vlak voor CL-kraker deal van 25 miljoen af

Borussia Dortmund huurt Emre Can sinds de laatste dag van de winterse transferperiode van Juventus.

De twee clubs kwamen destijds ook een verplichte optie tot koop overeen en Die Borussen laten ruim twee weken na het aantrekken van de Duits international weten dat deze optie al gelicht is, waardoor Can na 1 juli definitief in het Signal Iduna Park onder contract staat.

De 26-jarige middenvelder annex verdediger kwam al eerder een vierjarig contract overeen met Dortmund, waardoor hij tot de zomer van 2024 vastligt bij zijn nieuwe werkgever.

De timing van het bericht is enigszins opvallend te noemen, aangezien de Duitsers over twee uur in eigen huis aantreden tegen Paris Saint-Germain in de .

Meer teams

Can speelde vooralsnog drie wedstrijden namens Dortmund en wist daarin eenmaal te scoren. In de uiteindelijk met 4-3 verloren -wedstrijd tegen schoot hij op fraaie wijze de 1-2 in de kruising.

Lees beneden verder

Can maakte verder ook minuten tegen en tegen in de DFB-Pokal. Met de deal om Can definitief in te lijven is naar verluidt 25 miljoen euro gemoeid.

maakt zodoende een mooie winst op de 25-voudig international van Duitsland, die in de zomer van 2018 transfervrij over werd genomen van .

Dit seizoen kwam hij echter niet in de plannen van trainer Maurizio Sarri voor en hij maakte in de eerste seizoenshelft slechts acht keer zijn opwachting in de .