'Borussia Dortmund legt hardleerse Jadon Sancho recordboete op'

Jadon Sancho werd afgelopen zaterdag in de topper tegen Borussia Mönchengladbach buiten de wedstrijdselectie gelaten om disciplinaire redenen.

De Engels international was namelijk te laat teruggekeerd van zijn interlandverplichtingen. De Duitse topclub heeft het niet bij deze straf gelaten, want hij heeft ook een geldboete opgelegd gekregen. Volgens BILD gaat het om een recordboete van honderdduizend euro.

De aanvaller speelde in de voorbije interlandperiode met het nationale elftal van Engeland tegen Tsjechië en Bulgarije. In de 2-1 nederlaag in Praag stond Sancho 73 minuten op het veld, terwijl hij 17 minuten meedeed in de 0-6 overwinning in Bulgarije. In aanloop naar de hervatting van de competitie tegen Gladbach meldde Sancho zich te laat bij de selectie van Lucien Favre, met de disciplinaire straf en geldboete als gevolg.

Dortmund heeft Sancho zwaar gestraft omdat het niet de eerste keer is dat hij het niet al te nauw neemt met de gemaakte afspraken. "Het is niet zo dat het vaak gebeurt, maar het is niet de eerste keer", reageerde directeur Michael Zorc in de Duitse media.

"Jadon is een goede jongen, maar hij is nog zeer, zeer jong. Hij is snel groot geworden en zoekt af en toe de grenzen op. En dan zijn wij er om die grenzen te stellen."

Zorc hoopt dat de negentienjarige Sancho zijn les heeft geleerd. "We weten allemaal dat Jadon een uitstekende speler is, maar het gaat niet om de speler. We hebben onze verantwoordelijkheid ten opzichte van de hele ploeg, voor de club. Daarom was deze beslissing voor ons de enige juiste."