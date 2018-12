Borussia Dortmund laat middenvelder terugkeren op oude nest

Sebastian Rode keert terug bij Eintracht Frankfurt. SGE bevestigt dat de 28-jarige middenvelder op huurbasis wordt overgenomen van Borussia Dortmund.

Het is echter onduidelijk of er een optie tot koop in de overeenkomst wordt opgenomen. Rode stond van 2010 tot 2014 onder contract bij Eintracht en kwam in die periode tot meer dan honderd wedstrijden in het eerste elftal. De voormalig jeugdinternational verdiende een transfer naar Bayern München, maar daar wist hij nimmer uit te groeien tot basisspeler. Ook bij Borussia Dortmund is de middenvelder zijn plekje niet zeker.



Rode kwam dit seizoen mede vanwege blessureleed nog niet één keer in actie in het eerste. Ook VfB Stuttgart toonde belangstelling, maar Rode gaat dus aan de slag bij Eintracht. Daar vervangt hij Lucas Torró, die geblesseerd is en pas in april zijn rentree kan maken. Rode ligt bij Dortmund overigens nog tot medio 2020 vast.