'Borussia Dortmund kan 72 miljoen euro winst maken op Jadon Sancho'

Manchester United zet vol in op de komst van Jadon Sancho, zo meldt The Sun zaterdag.

Volgens de Engelse boulevardkrant heeft de Engelse grootmacht tachtig miljoen euro over voor de komst van de talentvolle buitenspeler. Een eventuele overstap zou opmerkelijk zijn, daar Sancho voor een deel zijn opleiding genoot bij rivaal Manchester City.

De achttienjarige Sancho negeerde de pogingen van Manchester City om hem langer in het Etihad Stadium te houden en vertrok in de zomer van 2017 voor circa acht miljoen euro naar Dortmund. City wilde hem graag behouden, maar de club kon hem geen garanties geven over speelminuten in de hoofdmacht. Zowel in de Bundesliga als Champions League maakte de piepjonge buitenspeler, die op jonge leeftijd de jeugdopleiding van Watford inruilde voor City, al een grote indruk. Dit seizoen kwam hij in alle competities tot 8 goals en 10 assists in 28 wedstrijden.



Sancho, die volgende maand zijn negentiende verjaardag viert, is uitgegroeid tot publiekslieveling bij Dortmund. Hoewel hij regelmatig aan spelen toe komt onder trainer Lucien Favre, zou een aanbieding voor zowel BVB als Sancho mogelijk moeilijk te weerstaan zijn. Manchester City zou kunnen voorkomen dat het Engelse talent naar United verkast. De club heeft bij de deal met Dortmund afgesproken dat wanneer een andere club een bod uitbrengt op Sancho, zij de kans krijgen om dat bod te evenaren. Echter, mocht United of een andere club aan de haal gaan met Sancho, dan heeft Manchester City recht op vijftien procent van de afkoopsom.