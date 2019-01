Borussia Dortmund hengelt talentvolle Balerdi binnen

Borussia Dortmund neemt de negentienjarige Leonardo Balerdi over van Boca Juniors. De jonge verdediger tekent een langlopend contract bij de Duitsers.

Dat meldt de koploper van de Bundesliga via de officiële kanalen. "Leonardo is een intelligente centrumverdediger. Hij is daarnaast krachtig, sterk in de lucht en is goed in de opbouw", prijst sportief directeur Michael Zorc. "We zijn erg blij dat hij ons heeft gekozen en we hebben er vertrouwen in dat hij ons in de toekomst met zijn talent kan helpen."

In eerste instantie was het de bedoeling van Dortmund om hem in de zomer pas te halen, maar een blessure van Manuel Akanji verspoedigde de zaken. Dortmund heeft alle hulp nodig in de titelstrijd, waarin men een voorsprong van zes punten verdedigt op regerend landskampioen Bayern München. Balerdi maakte in augustus 2018 zijn debuut in het eerste van Boca Juniors, waar de jeugdinternational er niet in slaagde om Ajax-aanwinst Lisandro Magallán uit de basis te spelen.

Goal-correspondent German Boero beschrijft de negentienjarige als volgt. "Hij is snel, herkent situaties vlotjes en hij kan het goed gaan doen in Duitsland", aldus de Argentijnse journalist. De aanwinst voor de toekomst kan ook als verdedigende middenvelder uit de voeten. Het is onbekend hoe veel geld Boca Juniors voor hem incasseert, al gaan Argentijnse media uit van een som van zo'n vijftien miljoen euro.

