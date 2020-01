Borussia Dortmund doet zaken in Spanje en strijkt 25 miljoen euro op

Paco Alcácer vervolgt zijn loopbaan bij Villarreal, zo meldt de Spaanse club via de officiële kanalen.

De 26-jarige aanvaller is afkomstig van , dat volgens Marca 25 miljoen euro overhoudt aan de tussentijdse transfer. Alcácer had in Duitsland een doorlopend contract tot medio 2023, maar kreeg desondanks toestemming om in deze transferperiode met andere clubs te praten.

De medische keuring leverde geen problemen op, waarna een contract tot de zomer van 2025 werd ondertekend.

De aanvaller uit Spanje, met negentien interlands achter zijn naam staan, had bij Borussia geen zicht meer op een basisplaats, zeker niet na de komst van Erling Braut Haaland. Alcácer kwam in 2018 op huurbasis in Dortmund terecht.

Lees beneden verder

Meer teams

BVB nam de spits een halfjaar later voor 23 miljoen euro definitief over van . De vertrokken Spanjaard kwam in de afgelopen anderhalf jaar op Duitse bodem tot 26 doelpunten en 4 assists in 47 officiële wedstrijden.

Alcácer speelde naast Barcelona in Spanje voor en . De miljoenenaanwinst moet aan doelpunten helpen in de jacht om een Europees ticket. De ploeg bezet momenteel de achtste plaats in LaLiga en heeft nog alle kansen om een topklassering te bewerkstelligen.

Alcácer kan zondag al zijn debuut maken voor Villarreal in de thuiswedstrijd tegen Osasuna.