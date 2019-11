Borst houdt krachtig betoog en oogst applaus in studio van Pauw

Hugo Borst vindt dat zowel de politiek als de KNVB harder moet optreden tegen racisme.

Bij het duel tussen en (3-3) afgelopen zondag werd Ahmad Mendes Moreira racistisch bejegend, waarna er een discussie is losgebarsten wat de juiste straf is voor de daders en FC Den Bosch. Borst hoopt dat dergelijke 'walgelijke' praktijken snel tot het verleden behoren.

"We hebben dit soort situaties al zo vaak meegemaakt. Ik heb vandaag wat research gedaan. Je komt in 2017 bijvoorbeeld André Onana tegen, - . Ik heb het geluid net even aangezet: je hoort oerwoudgeluiden", vertelt Borst maandagavond bij Pauw. "Dan ga je kijken hoe dat is afgelopen en dat valt dan weer vies tegen."

"De voorzitter van Vitesse zegt dan: we hebben te maken met jongvolwassenen die wat stoer willen doen. Dat is de mantel der liefde die we natuurlijk niet willen, maar die zie je wel terugkomen. Er zijn dan een paar pikkies die niet zijn geïdentificeerd. Heel vaak is de bewijslast te moeilijk, waardoor de mensen die zich misdragen niet gepakt kunnen worden. Het gebeurt maar heel zelden."

"We hebben in 2015 erg gediscussieerd over de voetbalwet. En wat kwam daar nou uit... De aanscherping was heel slapjes. De digitale meldplicht werd ingevoerd en niet de fysieke. Dat was minder vrijheidsbeperkend dan een fysieke meldplicht, want dat zou de privacy van de overtreders zo schaden."

"Daar moeten we echt mee stoppen. Fuck de privacy van dat soort tuig", aldus Borst, die in de studio van Pauw applaus krijgt voor zijn betoog.