Borst hekelt actie van 'recidivist' en 'de nieuwe Kramer' bij Feyenoord

Steven Berghuis sloot zondag de met 3-2 gewonnen wedstrijd tegen RKC Waalwijk af met een opmerkelijk incident.

De aanvoerder van gaf doelman Etienne Vaessen een por, waarna de keeper van RKC theatraal naar de grond ging. Hugo Borst vindt de actie van 'recidivist' Berghuis onbegrijpelijk en is benieuwd of Dick Advocaat en bondscoach Ronald Koeman gaan ingrijpen.

De analist weet dat de elleboog niet hard was en dat Vaessen zich aanstelde. "Maar zo'n elleboog, in de spelregels staat dat het geven ervan met rood bestraft moet worden", stelt Borst in zijn column voor het Algemeen Dagblad . Hij vindt het niet erg dat arbiter Danny Makkelie het niet zag, maar wijst wel naar VAR Rob Dieperink, die niet ingreep.

Borst is benieuwd wat de consequenties voor Berghuis bij Oranje zullen zijn, die eerder al werd gewaarschuwd door Koeman. "In een onderonsje én in de media. Berghuis die qua gemeenheid steeds meer aan de ontspoorde Michiel Kramer doet denken, moet van onze bondscoach echt stoppen met gekke dingen doen. Dat heeft hij gezegd naar aanleiding van de doodschop die de gefrustreerde Berghuis zes weken terug aan Koopmeiners van verkocht."

De columnist houdt wel rekening met een scenario dat Koeman Berghuis een sanctie oplegt door hem niet op te roepen. "Maar ik geloof niet dat Ronald Koeman dat doet."

"Feyenoord-trainer Dick Advocaat die ook al zo hecht aan discipline gaat Berghuis evenmin straffen. Zelfs een cursus woedebeheersing adviseren ze 'm niet. En zo blijft Steven Berghuis een recidivist, net als Michiel Kramer die zaterdagavond in Sittard trouwens een schandalige overtreding maakte."