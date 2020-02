Boosheid en teleurstelling na vertrek Jans: "Dit heeft Ron niet verdiend"

FC Cincinnati-verdediger Maikel van der Werff betreurt het vertrek van Ron Jans bij de club.

De trainer diende maandagavond (Amerikaanse tijd) zijn ontslag in nadat er een onderzoek naar hem was ingesteld door de Major League Soccer.

Jans had meegezongen met een rapnummer waarin het omstreden woord 'Nigger' in voorkwam. "We hebben zojuist van de teamleiding te horen gekregen dat Ron zijn ontslag vanochtend heeft aangeboden. Dat is heel jammer", aldus de verdediger.

Jans kwam onder vuur te liggen doordat hij het woord in zijn mond nam. Hoewel hij zijn excuses aanbood, werd het incident toch gemeld bij de Amerikaanse spelersvakbond. Jans heeft de uitslag van het onderzoek niet afgewacht.

"Ik heb Ron nog niet kunnen spreken", zegt Van der Werff tegenover Veronica Inside. "We mochten de laatste dagen niet met elkaar communiceren van de onderzoekscommissie. Maar ik ga hem zeker nog spreken. Er heerst in de spelersgroep wel boosheid en teleurstelling. Dit heeft Ron niet verdiend."

FC Cincinnati was volop in voorbereiding op het nieuwe seizoen. Van der Werff baalt dat het team en Jans niet met elkaar verder gaan. "We waren heerlijk bezig in de voorbereiding."

"Het groepsgevoel was goed en we wonnen veel wedstrijden. Vorig seizoen zijn wij laatste geworden maar dat was ons eerste seizoen in de . Daar kon Ron overigens weinig aan doen, hij stroomde pas negen duels voor het einde in en de laatste vijf wedstrijden waren wij ongeslagen."

"We zijn vastbesloten komend seizoen te gaan knallen, helaas zonder Ron."