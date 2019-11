Bonucci wijst vier EK-favorieten aan: "Wij hebben dat niveau nog niet"

Leonardo Bonucci ziet Italië niet als een van de favorieten om het EK van volgend jaar te winnen.

De verdediger van ziet dat er bij de nationale ploeg voldoende potentie is, maar hij acht de ploeg van bondscoach Roberto Mancini nog niet zo ver als andere Europese grootmachten. De routinier vindt dat Italië een gat te dichten heeft met Spanje, Frankrijk, Duitsland en Engeland.

Italië won afgelopen vrijdag voor de tiende keer op rij. Het EK-ticket was al binnen en door de 0-3 overwinning op Bosnië & Herzegovina behield het team van Mancini de perfecte score in de kwalificatieserie. Ondanks de uitstekende resultaten denkt Bonucci dat Italië nog een lange weg te gaan heeft.

"Wij zullen het niveau van de topteams in Europa halen, maar we moeten ons nog verbeteren om met de toplanden mee te kunnen", wordt hij tijdens een persconferentie geciteerd door diverse Italiaanse media.

"Wij zitten nog niet op het niveau van Spanje, Frankrijk, Duitsland en Engeland vanwege een gebrek aan ervaring", vervolgt de verdediger, die met zijn 32-jarige leeftijd een van de routiniers is in de Italiaanse ploeg. "Die landen hebben spelers van wereldklasse en wij niet. Maar we hebben de kwaliteiten en de potentie om dat niveau te halen."

Bonucci is niet verrast dat Italië zich zonder problemen heeft geplaatst voor het EK. "Ik had die tien overwinningen op rij niet verwacht, maar natuurlijk rekende ik wel op kwalificatie. Het winnen van wedstrijden was aan het begin niet onze prioriteit. Ons belangrijkste doel was iets nieuws en anders doen, zodat we onze fans weer gelukkig konden maken", aldus Bonucci, die het maandagavond om 20.45 uur met Italië voor eigen publiek opneemt tegen Armenië.