Bondscoach van Marokko bekent schuld in conflict met Hakim Ziyech

Hakim Ziyech en Hervé Renard lagen in 2017 lang met elkaar overhoop, wat er toe leidde dat de bondscoach de Ajacied niet opriep voor de Afrika Cup.

Na een halfjaar begroeven de keuzeheer en Ziyech de strijdbijl, waardoor hij sindsdien veertien interlands en een WK voor het Noord-Afrikaanse land speelde. Renard geeft in gesprek met RMC Sport toe dat het conflict zijn eigen fout was. "Toen ik werd aangesteld als bondscoach van Marokko speelden we de eerste wedstrijd in Kaapverdië op kunstgras met veel wind. Een typisch Afrikaanse wedstrijd met omstandigheden die mij bekend zijn", blikt Renard terug op zijn eerste periode als keuzeheer.

De vijftigjarige Fransman werkte in Afrika eerder voor Ghana (assistent), Zambia, Angola, het Algerijnse USM Alger en Ivoorkust. Dat Renard Ziyech op Kaapverdië wegens de omstandigheden aan de kant hield en hem enkele dagen later in de return slechts een halfuur liet spelen, viel niet goed bij de 26-jarige middenvelder.



"Daar was hij niet blij mee. Ik maakte daarbij één fout: ik heb niet hem gesproken. De situatie werd gespannen. Hij keerde nog terug, maar voelde zich een beetje gekwetst. Totdat ik hem niet meer opriep", gaat de bondscoach van Marokko verder. Na de thuiswedstrijd tegen Kaapverdië speelde Ziyech nog drie interlands, alvorens Renard hem niet meer opriep. De middenvelder moest om die reden ook verstek laten gaan bij de Afrika Cup van 2017, terwijl hij later zelf een uitnodiging voor de oefeninterland tegen Oranje weigerde.



Renard noemde dat destijds een grote fout, maar komt daar nu op terug. "Het lag niet aan hem. Hij heeft zich nooit slecht gedragen, integendeel. Hij bleef altijd van onbesproken gedrag, ook al was hij natuurlijk niet tevreden", stelt de Fransman. Op initiatief van bondsvoorzitter Fouzi Lekjaa werd de lucht in een gesprek van drie minuten in Amsterdam geklaard. "Ik had hem nodig en heb mijn fouten toegegeven. Het was mijn fout, ik was er voor 99 procent verantwoordelijk voor. Maar inmiddels liggen de problemen ver achter ons."