Bondscoach Montenegro weigert te werken tegen Kosovo

Montenegro speelt vrijdagavond een EK-kwalificatiewedstrijd tegen Kosovo, maar niet iedereen wil meedoen aan het duel in Podgorica.

Rechtsback Filip Stojkovic, aanvallende middenvelder Mirko Ivanic én bondscoach Ljubisa Tumbakovic zijn er niet bij. Het drietal is geboren in Servië en weigert het bestaan van Kosovo als voetballand te erkennen.

Enkele uren voor de wedstrijd meldde de Montenegrijnse staatstelevisie al dat het drietal geen acte de présence zou geven en dat is nu bevestigd met de publicatie van de opstellingen. Door Servische media wordt veel druk uitgeoefend op etnische Serviërs om niet te spelen tegen Kosovo. In 2008 verklaarde Kosovo zich onafhankelijk van Servië, maar de onafhankelijkheid wordt nog altijd niet erkend door Servië.



Desondanks zijn er in het elftal van Montenegro vrijdagavond wel twee spelers met Servische roots,terwijl aanvoerder Fatos Beqiraj Kosovaarse wortels heeft. Montenegro scheidde zich in 2006 zelf af van Servië. Overigens wordt de wedstrijd vrijdagavond achter gesloten deuren afgewerkt, vanwege racistische spreekkoren richting de Engelse spelers Danny Rose en Raheem Sterling in het kwalificatieduel met Engeland (1-5 nederlaag) in maart.