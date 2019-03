Bondscoach Mexico adviseert Lozano vertrek bij PSV: "Hij is er klaar voor"

Gerardo Martino vindt dat Hirving Lozano klaar is voor een stap hogerop en de bondscoach van Mexico adviseert hem een zomers vertrek bij PSV.

Volgens Martino is Chucky klaar voor een Europese topclub. Hij prijst de ontwikkeling die Lozano de afgelopen twee jaar heeft doorgemaakt in de . De keuzeheer vindt dat meerdere spelers uit de Mexicaanse competitie een voorbeeld moeten nemen aan Lozano met de sprong naar het buitenland.

Lozano maakte in de zomer van 2017 de overstap van Pachuca naar en heeft zich in Eindhoven in de kijker gespeeld bij diverse Europese topclubs. Hoewel het Eindhovens Dagbladmeldt dat er nog niets concreets speelt rondom een eventeuele transfer, zouden en serieuze interesse in hem hebben. Na het WK van afgelopen zomer werd Lozano zelfs in verband gebracht met , maar koos hij voor nog een seizoen in het Philips Stadion.



De 34-voudig Mexicaans international maakte dit seizoen indruk in de , terwijl hij in de Eredivisie deze voetbaljaargang al vijftien keer trefzeker was. Martino acht de 23-jarige Lozano klaar voor een volgende stap. "Een tussenstap in het Nederlandse of Portugese voetbal is een traditie geworden voor spelers uit Latijns-Amerika", zegt hij in de Mexicaanse media. "Ik denk dat Hirving een leerzame periode heeft gehad in Nederland, waar hij heeft laten zien dat hij een ongelooflijke speler kan zijn."



"Hij heeft getoond een speler te zijn die ongelofelijk waardevol is en de sprong kan maken naar de grootste clubs in Europa. Het is duidelijk. Als je naar hem kijkt, dan is hij er absoluut klaar voor", aldus de ex-trainer van onder meer Barcelona. Volgens Martino zouden meer Mexicaanse internationals er goed aan doen om de nationale competitie te verlaten voor een Europese club. "Als ik een naam zou moeten noemen die er klaar voor is, dan kies ik Edson Álvarez. Hij heeft al ervaring op het WK en speelt bij een grote club als Club América. Hij is iemand die je opties in de verdediging en op het middenveld geeft." De 21-jarige Álvarez werd eerder nog in verband gebracht met en PSV.