'Bondscoach Curaçao gooit lijntje uit naar zesvoudig Oranje-international'

Riechedly Bazoer kan zijn interlandloopbaan voortzetten bij Curaçao. Bondscoach Remko Bicentini heeft volgens De Telegraaf een lijntje uitgegooid.

De middenvelder van kwam tot dusver zes keer in actie voor het , maar hij kan nog overstappen van voetbalbond doordat hij alleen nog maar oefenwedstrijden speelde met Oranje. Volgens de krant heeft Bazoer het verzoek in beraad, maar is de kans dat hij de overstap maakt niet groot. Mede vanwege zijn 22-jarige leeftijd lijkt de middenvelder nog hoop te houden op een vervolg van zijn interlandloopbaan in Oranje. In 2015, vlak na zijn doorbraak, kwam hij in beeld bij Curaçao. Destijds was hij ervan overtuigd dat hij voor een interlandloopbaan bij het Nederlands elftal ging.



"Patrick Kluivert heeft als coach het eiland weer op de kaart gezet. Als dat eerder was gebeurd, was er misschien wel een heel sterk team ontstaan", reageerde Bazoer in het Algemeen Dagblad. "Maar ik worstel niet met het dilemma dat Marokkaanse en Turkse jongens wel hebben. Ik hoef niet te kiezen en ga voor het Nederlands elftal."



Bazoer ruilde op jonge leeftijd de jeugdopleiding van in voor die van . Het duurde niet lang voordat hij het eerste elftal haalde. Bazoer maakte zo’n goede indruk, dat hij in 2015 door toenmalig bondscoach Danny Blind bij Oranje werd gehaald. Tot een debuut kwam het tijdens zijn eerste periode bij Oranje nog niet, maar in november van datzelfde jaar kwam hij in het oefenduel met Wales als invaller binnen de lijnen.



Bazoer kwam bij Ajax op de bank terecht en koos in januari 2017 voor een vertrek uit Amsterdam. Hij werd voor twaalf miljoen euro verkocht aan , maar ook daar kwam hij amper aan spelen toe. Afgelopen zomer vertrok hij op huurbasis naar . Ook zijn periode in Portugal werd geen doorslaand succes en na een halfjaar werd hij al terug naar Duitsland gestuurd. FC Utrecht profiteerde van de situatie en haalde hem op huurbasis terug naar de .