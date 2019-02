Bondscoach Argentinië sprak Messi 'al een tijdje' niet meer

Lionel Messi zou in maart zijn rentree maken in de nationale ploeg, maar bondscoach Lionel Scaloni wil niet op de zaken vooruitlopen.

Zoals Goal vorige maand meldde, zijn de Argentijnen van plan om Messi volgende maand weer te laten meedoen. "We zullen Leo een aantal dagen voordat de lijst bekend wordt spreken. Als de tijd rijp is. Ik hoop dat hij er dan bij is, maar het belangrijkste is dat hij gelukkig is. Ik heb er een goed gevoel over", zei Scaloni toen.



Messi kwam na het WK in Rusland niet meer in actie voor La Albiceleste. Scaloni laat nu merken dat men de laatste weken weinig bezig is geweest met de terugkeer van de sterspeler. "Ik heb hem al een tijdje niet gesproken. Hij speelt over een paar dagen een wedstrijd en we zullen zien of hij kan spelen."



Barcelona krijgt woensdagavond Real Madrid op bezoek in de halve finales van de Copa del Rey. Achter de naam van Messi staat nog een vraagteken, omdat hij aan het duel met Valencia (2-2) afgelopen weekend een dijbeenblessure overhield. Zijn fitheid wordt per dag onderzocht.



De Argentijnse nationale ploeg speelt in maart oefenwedstrijden tegen Venezuela en Marokko. In juni speelt de achtste finalist van het vorige WK de Copa America in Brazilië. Daar zijn Colombia, Paraguay en Qatar de tegenstanders in groep B. Qatar heeft net als Japan een speciale uitnodiging gekregen om mee te doen.