'Bomber van Breda' doet open sollicitatie: "Ik wil graag terug naar NAC"

Alex Schalk staat open voor een terugkeer bij NAC Breda. Dat laat hij zaterdag weten in gesprek met BN DeStem.

De aanvaller brak op jonge leeftijd door in het shirt van de Bredanaars en speelde achtereenvolgens voor Jong , en Ross County. Tegenwoordig staat hij onder contract bij het Zwitserse Servette, maar als het aan hem ligt keert hij na dit seizoen weer terug in het Rat Verlegh Stadion.

Schalk laat aan het regionale dagblad weten dat hij graag nog graag wil spelen in de , Championship of League One, en in Duitsland. Het liefst wil hij terug naar NAC, de club waar hij uitgroeide tot publiekslieveling en de bijnaam de Bomber van Breda kreeg. Over het huidige seizoen van de hekkensluiter van de Eredivisie is Schalk allerminst te spreken. NAC bungelt onderaan en kan zondag tegen sc degraderen.



"Zonde wat er allemaal gebeurt. Chaos hoort bij de club, maar dit seizoen was het een beetje te veel van het goede. Weet je waar ik moe van word? NOAD. Dat moet erin zitten, dat hoef je niet te zeggen", aldus Schalke. "Dat bedoel ik met Schotland: die gasten laten het gewoon zien. Maakt niet uit of het maandag, donderdag of zondag is. Vol-le bak erop, geen gezeik. Heerlijk man..."



Ruud Brood volgde onlangs Mitchell van der Gaag op als trainer en tekende tot aan het einde van het seizoen. Schalk hoopt dat de coach ook volgend seizoen langs de lijn staat. "Maar hij moet het wel willen hè. Ik wil graag terug naar NAC. Maar het plaatje moet kloppen; trainer, financiën, spelsysteem. Het hangt van veel factoren af. In een 4-4-2 met een plat middenveld zonder nummer tien rendeer ik het best. Als tweede spits kan ik mij dan laten uitzakken. Ralf Seuntjens als targetman en mij eromheen? Haha, niet verkeerd toch?"