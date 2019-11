'Bombazo' in Spanje: Guti gaat als hoofdtrainer aan de slag

Almería heeft een nieuwe hoofdtrainer: José María Gutiérrez, beter bekend als Guti.

De tweededivionist nam maandag afscheid van Pedro Emanuel en maakte in de nacht van maandag op dinsdag via de officiële kanalen de komst van de oud-voetballer van en wereldkundig.

De komst van Guti was geen verrassing: hij was maandag al gesignaleerd in het bijzijn van eigenaar Turki Al-Sheikh. Het congé van Emanuel is wél enigszins verrassend te noemen.

Almería staat immers op een tweede plaats op het op een na hoogste niveau van Spanje, maar de resultaten van de voorbije weken vielen tegen: één overwinning, vijf remises en twee nederlagen in de laatste acht competitieduels.

De achterstand op koploper Cádiz bedraagt daardoor tien punten, terwijl nummer dertien Las Palmas bijvoorbeeld maar zes punten minder heeft dan Almería.

Enkele minuten na het ontslag van Emanuel publiceerde Almería reeds een tweet met de tekst: "Er is een nummer veertien boven het stadion gesignaleerd", verwijzend naar het rugnummer van Guti in dienst van Real Madrid.

Niet veel later publiceerde Turki Al-Sheikh een foto van hemzelf met Guti: "Met een legende van Real Madrid en Spanje." Het is voor Guti de eerste keer dat hij als hoofdtrainer aan de slag gaat.

Na zijn actieve loopbaan was hij werkzaam in de jeugdopleiding van Real Madrid, om vervolgens aan de technische staf van Besiktas toe te worden toegevoegd. Sinds mei zat Guti zonder werkgever.

De oud-middenvelder zal dinsdag zijn eerste training leiden en komende zondag in eigen huis tegen Real Zaragoza op de bank debuteren.