'Bologna-trainer Sinisa Mihajlovic vertrekt noodgedwongen door ziekte'

Sinisa Mihajlovic is ziek en kan zijn werkzaamheden bij Bologna niet voortzetten.

Wat de trainer van de club uit de precies mankeert is onduidelijk, maar volgens Corriere dello Sport gaat het om een serieuze ziekte. Volgens de zaterdageditie van de krant hebben medische testen de afgelopen periode alarmbellen hebben doen rinkelen.

Een 'agressieve behandeling' zou nodig zijn, waardoor Mihajlovic zijn werkzaamheden als trainer van niet kan vervolgen. De club maakt naar verwachting zaterdag een statement via de officiële kanalen, terwijl een persconferentie om de situatie nader te verklaren ook niet uitgesloten is. Mihajlovic ligt momenteel in het ziekenhuis en ontbrak donderdag al op de eerste training van het nieuwe seizoen.



De vijftigjarige Mihajlovic staat sinds januari aan het roer na het vertrek van Filippo Inzaghi. Onder zijn leiding wisten Mitchell Dijks en zijn ploeggenoten afscheid te nemen van de degradatiezone, met een tiende plaats als gevolg. Volgens Italiaanse media stond hij op het punt om een verbeterd contract te tekenen tot medio 2022, maar worden die plannen voorlopig geparkeerd, zodat de coach zich volledig kan richten op zijn herstel.