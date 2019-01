Bologna ontslaat Inzaghi en presenteert meteen opvolger

Bologna heeft maandag de samenwerking met Filippo Inzaghi beëindigt en Sinisa Mihajlovic aangesteld als nieuwe hoofdtrainer.

Bologna blameerde zich zondag door op eigen terrein met 0-4 te verliezen van Frosinone, dat in de Serie A voorlaatste is. Zelf staat de club uit Bergamo maar één plek hoger. Inzaghi was sinds afgelopen zomer hoofdtrainer van de club en onder zijn leiding won het elftal slechts twee van de 21 competitieduels.



Siniša Mihajlović is the new Coach of Bologna ✍️



Welcome back, boss 👏#WeAreOne 🔴🔵 pic.twitter.com/2iZQ0Jes8T — Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) 28 januari 2019

Daarom is nu Mihajlovic gehaald om het seizoen af te maken. Bologna heeft daarna de optie om nog een jaar met hem door te gaan. De 49-jarige Serviër was in het seizoen 2008/09 ook al coach bij de club. Vervolgens was hij werkzaam bij onder meer Fiorentina, Sampdoria en AC Milan.Op 18 juni 2018 werd Mihajlovic nog gepresenteerd bij Sporting Clube de Portugal, maar voordat zijn contract op 1 juli inging, werd hij al ontslagen. De voormalige international van Joegoslavië eist nu in een civiele procedure elf miljoen euro van Sporting, omdat zijn reputatie door het snelle ontslag zou zijn beschadigd.