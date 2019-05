Bojan: "We zullen zonder twijfel een geweldige show gaan zien"

Bojan Krkic verwacht dat de Champions League-finale van zaterdag tussen Liverpool en Tottenham Hotspur een "geweldige show" zal zijn.

bereikte de finale nadat het in de halve finale te sterk was voor Bojan's oude club . De ploeg herstelde op eigen veld een 3-0 nederlaag uit de heenwedstrijd door met 4-0 te winnen. Tottenham schakelde over twee wedstrijden uit.

"De finale van de tussen vertegenwoordigers van de Premier League zal een wedstrijd worden tussen twee teams met zeer sterke kenmerken. Wat Liverpool speciaal maakt voor mij, is dat het een team is dat heel goed samenwerkt tussen de verschillende linies, zeer compact, waarin iedereen aanvalt en verdedigt", vertelt Bojan in gesprek met Goal

"Daarnaast hebben ze veel afwisseling. Het middenveld heeft hardwerkende spelers, met kwaliteit en snelheid, die veel alternatieve bieden aan de spelers in de aanval en die tegelijkertijd de verdediging goed beschermen. Deze kwaliteiten maken ze heel competitief."

"Tactisch worden ze geleid door een van de beste coaches in het voetbal van vandaag: Jürgen Klopp. Het wordt dus een wedstrijd waarbij Liverpool met veel intensiteit gaat spelen. Ze willen profiteren van de ruimtes die Tottenham kan laten vallen, vooral door te spelen als een team en dat is hoe ze het dit seizoen gedaan hebben, met zulke goede resultaten als gevolg."

De aanvaller van Stoke City ziet het als een voordeel dat Tottenham zich afgelopen zomer niet versterkte op de transfermarkt. "Een van de sleutels van Tottenham is dat het spelers heeft die elkaar al twee of drie jaar heel goed kennen. Ze hebben geen veranderingen doorgevoerd en worden getraind door dezelfde coach, Mauricio Pochettino. Daarom passen ze perfect het idee van het team en de stijl van spelen toe."

"In de ploeg zijn er spelers van een hoog niveau en kwaliteit, zoals het geval is bij Christian Eriksen. Hij verzet veel werk op het middenveld, vooral in strategisch opzicht en hij kan in verschillende rollen spelen. In de aanval hebben ze in mijn ogen een van de beste spelers op Europees niveau van dit jaar: Son Heung-Min.

"Het is een zeer goed werkend team. Pochettino is een manager met veel karaktar, dus Tottenham zal dat op het veld laten zien. Daarom hebben ze grote clubs als en Ajax uitgeschakeld. Het is een ploeg die Liverpool zeker problemen zal veroorzaken, in strategisch opzicht en bij tweede ballen. We zullen zonder twijfel een geweldige show gaan zien."