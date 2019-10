Boetesysteem Real Madrid onthuld: van overgewicht tot telefoongeluiden

De Spaanse pers smult donderdagavond van het tamelijk bizarre boetesysteem van Real Madrid, dat onthuld is door Deportes Cuatro.

Uit gelekte documenten van de Spaanse topclub wordt duidelijk dat spelers van de club voor uiteenlopende 'misdragingen' bestraft kunnen worden met een geldboete, bijvoorbeeld voor het hebben van overgewicht of luidruchtige mobiele telefoons.

verplicht spelers om zich wekelijks te laten wegen. Doet een speler dat niet, dan volgt per keer een boete van 250 euro. Ook als een speler te zwaar wordt bevonden kan dat leiden tot een straf: bij herhaling kan de boete daarvoor oplopen tot 1.000 euro. Verder dienen spelers van Real Madrid zich vooraf te melden bij trainer Zinédine Zidane als zij van plan zijn om de Spaanse hoofdstad te verlaten, of een interview of commerciële activiteit buiten de club om willen doen.

Spelers van Real worden geacht minimaal 45 minuten voor aanvang van een training aanwezig te zijn. Komt een voetballer (tot) vijf minuten te laat, dan volgt een boete van 250 euro. Het dubbele bedrag wordt een speler aangerekend als hij vijf tot vijftien minuten te laat arriveert. Nog later dan dat komen kost 1.000 euro. Als een speler helemaal niet komt opdagen en geen geldige reden heeft, dan kost dat 3.000 euro.

Ook voor het gebruik van mobiele telefoons zijn voorschriften. Zo moeten de smartphones van de Real-spelers in diverse situaties verplicht op stil staan, bijvoorbeeld als ze behandeld worden door een fysiotherapeut van de club.

De boete die voor het 'vergrijp' staat bedraagt 250 euro en kan bij recidive oplopen tot een bedrag tussen 500 en 1.000 euro.