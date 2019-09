Boere maakt transfer en is verlost van reserverol bij FC Twente

Tom Boere verlaat FC Twente op de laatste dag van de transferperiode.

De 26-jarige centrumspits gaat namelijk op het derde Duitse voetbalniveau aan de slag bij KFC Uerdingen 05, zo bevestigt die laatste club maandagavond via de officiële kanalen. Boere is volgens Tubantia transfervrij neergestreken in de 3. Liga.

Het contract van Boere bij liep nog door de zomer van 2020, maar dat contract is naar verluidt ontbonden. De aanvaller heeft zodoende transfervrij de overstap kunnen maken naar KFC Uerdingen 05, dat op dit moment op een teleurstellende zeventiende plaats staat in de 3. Liga.

Boere werd twee jaar geleden door FC Twente opgepikt bij , maar kon in zijn debuutjaar in Twente in de geen potten breken met slechts 5 doelpunten in 31 competitieduels.

De afgelopen voetbaljaargang hielp hij FC Twente met 16 treffers in de aan promotie naar de Eredivisie, maar trainer Gonzalo García García zag het dit seizoen niet zitten in Boere en liet hem pas één keer opdraven.

Behalve Boere staan ook Alexander Laukart, Jelle van der Heyden en Jeroen van der Lely voor een vertrek bij FC Twente. De promovendus bevestigt maandagavond namelijk dat ook hun contracten met onmiddellijke ingang zijn ontbonden.