Boateng was geen eerste keuze: Stuani bevestigt toenadering van Barcelona

Barcelona was van plan om de grootste concurrent voor de topscorerstitel van Lionel Messi en Luis Suarez weg te kopen, maar hij weigerde.

De Spaanse koploper had vergaande interesse in Cristhian Stuani, zo bevestigt de aanvaller van Girona zelf. De 32-jarige Uruguayaan scoorde vorig seizoen 21 goals en staat deze jaargang ook alweer op 13, waarmee hij meer scoort dan al zijn tegen degradatie strijdende ploeggenoten samen.

Met zijn moyenne staat hij bovendien derde op de Spaanse topscorerslijst, met alleen Luis Suarez (16) en Lionel Messi (25) voor zich. De geruchten gingen in januari al dat Barcelona de drie wilde verenigen, maar uiteindelijk was het Kevin-Prince Boateng die op huurbasis naar Camp Nou ging, terwijl Stuani een nieuw contract bij Girona tekende.

Hij ligt nu tot 2022 vast bij de huidige nummer vijftien van La Liga. Bij radioshow Tu Diras van RAC1 bevestigt de goaltjesdief dat het ook anders had kunnen lopen. "Ja, er was interesse van Barcelona. Ik ben er trots op dat zo'n groot team over mij nadacht, maar ik ben ook blij met mijn nieuwe contract bij Girona."

Met die club gaat het nu beduidend minder dan het geweldige debuutseizoen in de hoogste Spaanse afdeling. De ploeg staat slechts vier punten boven de degradatiezone en zodoende gaan er al geruchten over ontbindende voorwaarden in het contract van Stuani. Zelf ontkent hij dat. "Er zijn geen clausules. Ik ben er bovendien zeker van dat we niet gaan degraderen. Ons doel is om ons te handhaven."

Girona kan zich een week na de verrassende 2-1 zege op Real Madrid weer een goede dienst bewijzen door maandag van Real Sociedad te winnen. Stuani is zoals altijd verzekerd van een basisplaats, wat vermoedelijk de grootste reden is waarom hij Barcelona in januari links liet liggen.