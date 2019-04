Boateng: "Dan zou ik tien jaar voor Real Madrid of Manchester United hebben gespeeld"

Barcelona-aanvaller Kevin-Prince Boateng stelt dat als zijn houding beter was geweest hij eerder op het hoogste niveau had kunnen spelen.

De 32-jarige aanvaller stapte in januari op huurbasis over van naar , dat hem voor een half jaar vastlegde. De voormalig Ghanees international speelde eerder voor clubs als en , maar hij erkent dat hij meer had kunnen bereiken.

In gesprek met Goal en DAZN vertelt Boateng over zijn professionle instelling: "Het hoofd is cruciaal. Ik begon te laat om echt over dingen na te denken. Natuurlijk heb ik daar spijt van. Als achttienjarige had ik een zaakwaarnemer of gezin nodig om me in de goede richting te duwen. Ik had dat leuk gevonden. Maar ik moest alles zelf repareren."

"Ik weet heel goed ik ook gefaald heb met mijn instelling, wat niet altijd honderd procent was. Als ik de absolute wil had gehad, zou ik een basisspeler bij Barcelona zijn geweest, of zou ik tien jaar voor of hebben gespeeld."

Jürgen Klopp is een van de trainers die in het verleden een bewonderaar was van Boateng. De Duitser wilde de vijftienvoudig international behouden nadat hem in 2009 voor een half jaar had gehuurd van Tottenham.

Over de mislukte transfer zegt Boateng: "BVB miste op dat moment slechts één doelpunt voor kwalificatie voor Europees voetbal. Als Dortmund zich op dat moment voor Europa had gekwalificeerd, dan hadden ze me gekocht."

"Klopp belde mij persoonlijk en vertelde me dat de transfer niet doorging. Daar was ik erg verdrietig over en de gewoonlijk altijd taaie Prince huilde. In die tijd vermoedde ik dat er iets groots in Dortmund kon gebeuren, dus ik wilde blijven. Maar het was niet de bedoeling dat het gebeurde."





Boateng heeft Klopp hoog in het vaandel staan: "Hij weet precies wat hij moet zeggen om je het veld op te laten stappen en voor hem te sterven. Hij weet iedereen te bereiken. Dit was te zien bij Dortmund en je kunt het nu bij zien. Het geeft zelfs de spelers die niet spelen het gevoel dat ze belangrijk zijn. Met hem als coach is er een speciaal gevoel."

Gevraagd wat er zou zijn gebeurd als de Duitse trainer hem naar Liverpool had willen halen, zegt de aanvaller: "Voor Klopp zou ik zelfs naar China zijn gegaan!"

Boateng is nu in afwachting of Barcelona gebruik gaat maken van de optie tot koop om hem defenitief los te weken bij Sassuolo. Hij speelde tot dusver drie wedstrijden voor de Catalanen, waarin hij niet scoorde, en kan voor acht miljoen euro worden vastgelegd.