Boateng bevestigt droomtransfer: "Barcelona, ik kom eraan!"

Kevin-Prince Boateng maakt de overstap naar Barcelona. De aanvaller van Sassuolo bevestigt dat hij een contract gaat tekenen in Camp Nou.

"Barça, ik kom eraan! Het spijt me om Sassuolo te verlaten, maar dit is een geweldige kans", aldus de Duitse Ghanees voor de camera van Sky Italia. De 31-jarige Boateng liet in 2017 in een interview nog weten dat hij een voorkeur had voor Real Madrid. "Als kind was ik al idolaat van hun witte tenue."



Met die uitspraak werd de vijftienvoudig international door Sky Italia geconfronteerd: "Vraag me niet over Real Madrid, dat is het verleden. Ik wil mij nu alleen focussen op Barcelona en hoop in de volgende Clásico in het Santiago Bernabéu te scoren."



Eerder op de dag werd er al gemeld dat Barcelona en Sassuolo een principeakkoord hadden bereikt over de overstap van Boateng. Als hij de medische keuring zonder kleerscheuren doorstaat, vertrekt hij op huurbasis met een optie tot koop van acht miljoen euro naar Barcelona. Boateng kan dinsdag worden gepresenteerd en zou woensdag ook meteen kunnen meedoen in de Copa del Rey-kwartfinalewedstrijd tegen Sevilla.



Boateng versleet de afgelopen jaren een waslijst aan clubs. Voordat hij bij Sassuolo terechtkwam, speelde hij in het shirt van Eintracht Frankfurt, Las Palmas, AC Milan, Schalke 04, Genoa, Portsmouth, Tottenham Hotspur, Borussia Dortmund en Hertha BSC. "Ik moet zeggen dat ik afgelopen drie of vier seizoenen harder gewerkt heb. In het verleden was ik niet altijd heel goed met discipline. Nu ben ik echt een professional, binnen en buiten het veld", zei Boateng in september nog tegenover BILD.