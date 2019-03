Boateng 'bedroefd': "Ik had graag een ander einde voor ons gezien"

Jérôme Boateng speelde tot nu toe 76 interlands namens de Duitse nationale ploeg en de verdediger zal voorlopig op dat aantal blijven staan.

De dertigjarige stopper kreeg dinsdag namelijk van Joachim Löw te horen dat hij, Mats Hummels en Thomas Müller niet meer in de plannen van de bondscoach voorkomen, waardoor de drie geen minuten meer zullen maken bij die Mannschaft . Voor Boateng zelf kwam de mededeling van Löw als een onaangename verrassing.

"De bondscoach heeft mij vandaag in een open gesprek medegedeeld dat ik geen onderdeel meer zal uitmaken van de ploeg. Hij wil in de toekomst jongere spelers de kans bieden en hij wil het team op de komende toernooien een nieuw gezicht geven", reageert de verdediger van Bayern München via zijn social media-kanalen. "Ik ben bedroefd door dit nieuws, aangezien het vertegenwoordigen van mijn land voor mij altijd het allerhoogste is geweest."



"Desondanks respecteer ik de nieuw ingeslagen koers en heb ik begrip voor het besluit van de bondscoach. Ik ben zelf ook jong geweest en toen was ik ook er ook afhankelijk van dat de oudere spelers plaatsmaakten. Ik ben er persoonlijk van overtuigd dat ik nog steeds op het allerhoogste niveau kan spelen en zal dat in de toekomst aan blijven tonen. Ik zal altijd met veel plezier terug blijven denken aan mijn tijd bij die Mannschaft . Ik ben er extreem trots op dat ik dit shirt heb mogen dragen en zal vooral de zomer van 2014 nooit vergeten. Alsnog had ik natuurlijk graag een ander einde voor ons gezien", sluit hij af.



Boateng debuteerde in oktober 2009 bij de Duitse nationale ploeg en was in de daaropvolgende tien jaar meestal basisspeler. Met zijn land werd hij vijf jaar geleden wereldkampioen, maar Duitsland slaagde er afgelopen zomer op een dramatisch verlopen toernooi in Rusland niet in om die titel met succes te verdedigen. In de Nations League degradeerde de ploeg vervolgens uit een poule met Frankrijk en Nederland, waarna Löw besloot om een nieuwe weg in te slaan.