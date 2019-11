Boadu houdt selectie Oranje in de gaten: "Ik hoop gewoon dat hij erbij zit"

Ronald Koeman maakt vrijdag zijn definitieve selectie bekend voor Noord-Ierland (16 november) en Estland (19 november).

Myron Boadu zit er naar alle waarschijnlijkheid niet bij, daar de spits van niet tot de voorselectie behoorde. De achttienjarige spits doet evenwel zijn best m indruk te maken op Ronald Koeman en was donderdag tegen FC Astaba (0-5 zege) goed voor twee doelpunten en een assist.

Boadu zal de selectie in ieder geval in de gaten houden, omdat zijn ploeggenoot Calvin Stengs kansmaakt op een plek. De buitenspeler werd eind vorige maand voor het eerst bij de voorselectie van Oranje gehaald. "Ik hoop gewoon dat hij erbij zit. Hij laat het zien, dus we zullen het zien", aldus Boadu.

Of hij zelf al toe is aan een plek in de selectie, wil hij niet zeggen. "Dat is niet aan mij, maar dat is aan Koeman. Ik probeer het hem zo lastig mogelijk te maken. Deze keer is het niet gelukt, dus we gaan gewoon door en ik meld me bij ."

Boadu geeft in het interview met FOX Sports toe dat hij graag een kans zou willen krijgen in het keurkorps van Koeman. Een plek in Oranje zou een volgende stap betekenen in zijn stormachtige ontwikkeling; Dit seizoen staat zijn teller op 13 treffers en 10 assists in 21 duels.

Lees beneden verder

In zijn laatste 4 wedstrijden was hij goed voor 6 doelpunten. "Je wilt gewoon laten zien hoe goed je bent, en je wilt jezelf meten met de beste spelers. Het is niet aan mij om te bepalen of ik te jong ben. Maar ik voel me goed, dus als ik hard werk dan komt het moment wel."

Voor AZ lonkt overwintering in de . De Alkmaarders verzamelden acht punten uit de eerste vier groepsduels. Een gelijkspel tegen Partizan Belgrado is genoeg om door te stoten.

"Ik vind Partizan een heel goede ploeg. Als we dat duel verliezen, dan zal Partizan daarna wel winnen van Astana en wij moeten naar Manchester. We zijn niet zeker van overwintering, maar we hebben heel belangrijke stap gezet", benadrukt Slot.