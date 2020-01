BN DeStem: Ruud Brood had zich bij NAC onmogelijk gemaakt

NAC Breda maakte deze week het gedwongen vertrek van Ruud Brood bekend.

De 57-jarige coach moest al na negen maanden vertrekken vanwege teleurstellende resultaten en een gebrek aan vertrouwen bij de directie en de spelersgroep, zo luidde de verklaring. Volgens het doorgaans goed ingevoerde BN DeStem was het vertrek van Brood 'onvermijdelijk', daar de positie van de trainer 'onhoudbaar was geworden'.

Brood werd in maart aangesteld als interim-coach na het vertrek van Mitchell van der Gaag. Hij slaagde er niet in NAC voor de te behouden, maar het bestuur besloot het contract van desondanks met twee jaar te verlengen.

De eerste periodetitel in de werd weliswaar veroverd, maar van de laatste tien competitieduels werden er slechts drie gewonnen en het congé komt dan ook niet als een verrassing.

De analyse van BN DeStem is hard: het ontslag van Brood had nooit plaatsgevonden als hij niet tegen de wil van de directie was aangesteld als trainer van NAC.

"Brood was gewoonweg de verkeerde trainer voor deze jonge spelersgroep, zoals Van der Gaag vorig seizoen op het verkeerde moment instapte en een verkeerd gecomponeerde selectie in zijn maag gesplitst kreeg", zo schrijft het regionale dagblad donderdag.

BN DeStem schrijft dat voormalig interim-baas Nicole Edelenbos de interne machtsstrijd won door Brood een nieuw contract te geven, terwijl technisch directeur Tom Van Den Abbeele juist Fred Grim voor de selectie wilde hebben.

"Op een enkeling bij NAC na laat niemand een traan om de weinig geliefde Brood. De aanhoudende interne strijdjes werden als vermoeiend ervaren. Hij lag in de clinch met spelers, medische staf, directie en iedereen die op zijn pad kwam."

"Slechte resultaten, geen herkenbaar of ingespeeld team, wekelijks een andere opstelling en doorgaans onbegrijpelijke wissels. De treurige zesde plaats met 34 punten uit 20 wedstrijden spreekt boekdelen."

Het regionale dagblad concludeert dat 'negentig procent van de spelersgroep klaar was met de onvoorspelbare en marchanderende Brood'. "Hij regeerde volgens de verdeel-en-heerspolitiek, zette mensen tegen elkaar op, gedroeg zich afstandelijk en uit de hoogte, snauwde collega's af en brak personen eerder af dan dat hij ze motiveerde. Dat spelers van een papier moesten lezen dat ze niet bij de selectie zaten, wekte ook onbegrip."

Ook assistent-trainer Regillio Vrede moet per direct het veld ruimen bij NAC, dat op zoek gaat naar een nieuwe coach. Tot die tijd neemt de pas 32-jarige assistent Willem Weijs de honneurs waar bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie.

Het was de tweede keer dat Brood deel uitmaakte van de technische staf van NAC. Van 1997 tot 2004 fungeerde hij als assistent-trainer bij de Brabanders, een rol die hij tussen 2015 en 2018 ook bekleedde bij . Als hoofdcoach was Brood eerder werkzaam bij , , , Kerkrade en .