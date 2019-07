'Blitz a sorpresa' kan tot transfer van Ajax naar de Serie A leiden

Lasse Schöne is naar verluidt in beeld bij Genoa.

De 33-jarige middenvelder van wordt door journalist Nicolò Schira van onder meer La Gazzetta dello Sport in verband gebracht met de nummer zeventien van het afgelopen -seizoen. Schira spreekt zelf van een 'Blitz a sorpresa', vrij vertaald een verrassingsaanval, van Genoa.

Genoa wist vorig seizoen ternauwernood degradatie uit de Serie A te voorkomen. De club wist 38 punten te verzamelen, hetzelfde aantal als , dat als nummer achttien uiteindelijk wel degradeerde.

Il Grifone zou momenteel op zoek zijn naar versterkingen voor op het middenveld en denkt naar verluidt onder anderen aan Schöne.

Lucas Biglia wordt al dagen hevig gelinkt aan Genoa. De middenvelder staat volgens onder meer Sky Italia op het punt om zijn contract bij met wederzijdse toestemming te ontbinden. Er is echter nog geen deal beklonken inzake de 33-jarige middenvelder uit Argentinië, waardoor Genoa de pijlen ook heeft gericht op Schöne.

Voorzitter Enrico Preziosi zou in de Deense middenvelder van Ajax een goed alternatief zien. De routinier sloot zich in de zomer van 2012 aan bij de Amsterdammers en groeide uit tot een gewaardeerde kracht binnen de selectie. Schöne, die nog tot volgend jaar zomer vastligt in de Johan Cruijff ArenA, heeft tot op heden 286 wedstrijden voor de Amsterdamse club gespeeld.