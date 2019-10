Blind ziet verbeterpunt bij Oranje: "Daar moeten we mee aan de slag"

Het Nederlands elftal maakte vorige maand indruk door Duitsland te verslaan (2-4), maar volgens Daley Blind heeft Oranje voorlopig nog niets bereikt.

De verdediger van is nog niet bezig met het EK van volgend jaar en hamert er bij zijn ploeggenoten op dat elke wedstrijd in de kwalificatiecyclus een finale is.

"Ik kijk vooral van wedstrijd naar wedstrijd. We zijn niet in de positie om al te gaan zweven. We moeten nederig blijven en niet te ver vooruit kijken", wordt Blind woensdagmiddag op een persmoment geciteerd door onder meer Voetbal International. De Ajacied hoopt tevens dat Oranje donderdag tegen Noord-Ierland voor de verandering een keer op voorsprong komt. "We hebben in veel duels laten zien dat we de tweede helft beter zijn dan de eerste. Daar moeten we mee aan de slag. Maar dat we toch winnen, zegt ook wat over de weerbaarheid. Dat willen we natuurlijk ook vanaf het begin laten zien."

Blind verwacht een fysiek pittig duel met Noord-Ierland in De Kuip. "Dat hebben ze ook tegen Duitsland laten zien", verwijst de linksback naar het duel van vorige maand, door die Mannschaft met 0-2 gewonnen in Belfast. "De stand laat zien dat het een belangrijk duel is, maar we zullen de wedstrijd benaderen zoals elke andere wedstrijd. We zullen op ons best moeten zijn en onszelf ontzetten goed moeten voorbereiden op de wedstrijd." Noord-Ierland staat op twaalf punten uit vijf duels, terwijl Oranje negen punten overhield aan de eerste vier kwalificatiewedstrijden.

De ervaren international benadrukt dat hij zowel bij Ajax als bij het door een zeer goede fase gaat. "Ik voel me goed, hopelijk kan ik die lijn doortrekken. Soms heb je van die fases in je carrière waarin je je goed voelt. Ik krijg veel vertrouwen van mijn medespelers hier en bij de club."

Mocht Blind donderdagavond in actie komen tegen Noord-Ierland, dan kan de 29-jarige international zijn 67ste cap voor Oranje bijschrijven.