Blind wijst op 'ommekeer' in vorig seizoen en gaat in op toekomstplannen

Daley Blind keerde anderhalf jaar geleden terug bij Ajax, nadat hij vier jaar bij Manchester United had gespeeld.

In gesprek met Helden sluit de 29-jarige verdediger annex middenvelder niet uit dat hij in de toekomst een tweede buitenlands avontuur aangaat. "Maar ik sta ook open voor contractverlenging bij , ik zie mezelf hier ook nog jaren spelen", stelt Blind, wiens contract in Amsterdam nog loopt tot medio 2022.

"Ik houd van Amsterdam, lekker in de buurt bij mijn familie. Maar mocht er een mooie buitenlandse club komen, dan sta ik er zeker voor open", geeft Blind te kennen. Zijn vader Danny sloot zijn loopbaan af bij Ajax, nadat hij dertien jaar in dienst van de Amsterdammers had gespeeld. "Ik had laatst een discussie met mijn vader of ik hem kon inhalen. Ik ben nu 29, mijn vader stopte toen hij 37 was. Ik denk dat ik dat ga halen."

"Ik wil wel mijn trainingspapieren halen, maar ik zie mezelf niet als hoofdtrainer. Ik ben meer het type assistent. Het bedrijfsleven lijkt me niks voor mij. Ik ben niet iemand die op kantoor wil zitten", geeft Oranje-international te kennen over de ambities na zijn actieve carrière. Blind besloot in de zomer van 2018 terug te keren naar Amsterdam, nadat hij merkte dat de ambities van Ajax torenhoog waren. "Uit alles sprak meer ambitie: de aansluiting willen vinden bij de Europese top. Voorheen was landskampioen worden het belangrijkste doel."

Toch kende Ajax vorig seizoen enkele lastige periodes. "We worstelden met vragen als: hoe gaan we hieruit komen? En: hoe sterk zijn we echt?" blikt Blind terug.

De 1-2 nederlaag tegen in de achtste finale van de zorgde voor een 'ommekeer', waarna Ajax uiteindelijk de laatste vier van het miljardenbal bereikte. "Vanaf dat moment groeiden we als team echt naar elkaar toe."