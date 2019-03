Blind: "Tegen de alle andere zes teams ben je gewoon de underdog"

Danny Blind is vol lof over de prestatie van Ajax op bezoek bij Real Madrid.

De Amsterdammers wonnen met 1-4 in het Santiago Bernabéu en kunnen zich opmaken voor een zware kluif in de kwartfinales van de Champions League. Blind vindt dat de ploeg van zijn zoon Daley niet als favoriet bestempeld kan worden in de volgende ronde van het miljardenbal. In gesprek met de NOS is het lid van de raad van commissarissen duidelijk: "Je moet je plek kennen", zegt Blind.

In de kwartfinales treft Ajax hoogstwaarschijnlijk opnieuw een Europese grootmacht. Het zou gunstig zijn om FC Porto te loten, maar Blind ziet daarin geen favoriet. "Dat gaan mensen dan zeggen: ja, want Porto is op papier de zwakste tegenstander . Maar zo'n favorietenrol maakt het ook weer moeilijker. Tegen de alle andere zes teams ben je gewoon de underdog. Of het nou Manchester City, Liverpool, Bayern München, Juventus of Atlético Madrid wordt. Real Madrid was dindag in slechte doen. Tegen dat soort teams moet je hopen dat ze ook een slechte dag hebben."



Ajax is net als Porto, Tottenham Hotspur en Manchester United al zeker van een plekje bij de laatste acht. Komende week worden de andere vier ploegen bekend. Dinsdagavond verdedigt Atlético en 0-2 voorsprong op bezoek bij Juventus en gaat Schalke 04 proberen de 3-2 achterstand om te buigen tegen Manchester City. Woensdag moeten Barcelona en Olympique Lyon nu wel tot scoren zien te komen en datzelfde geldt voor Bayern en Liverpool, die elkaar treffen in München.