Blind reageert: "Die reputatie heeft hij er zelf naar gemaakt"

Daley Blind maakte zondagmiddag de negentig minuten vol tijdens de wedstrijd tussen Ajax en ADO Den Haag (0-2).

De verdediger kreeg in het Cars Jeans Stadion regelmatig te maken met Michiel Kramer. De spits van de Hagenaars claimt na afloop van de wedstrijd dat Blind 'hem een rode kaart aan probeerde te naaien' na een duel waarbij de Ajacied in het gezicht werd geraakt. Blind toont zich na afloop van de wedstrijd echter niet onder de indruk van deze woorden.

"Hij loopt zichzelf constant te verdedigen dat als een ander het doet, hij dan zwaarder gestraft wordt. Die reputatie heeft hij er zelf naar gemaakt", begint Blind bij FOX Sports. "Hij houdt zijn ellebogen hoog, hij duwt in je rug, hij loopt door op André Onana. Dat lijkt me geen slimme actie en duidelijk een gele kaart. Daarmee loopt hij het risico op een volgende."

won het treffen in Den Haag uiteindelijk met 0-2 na doelpunten van Klaas-Jan Huntelaar en David Neres. De Amsterdammers lieten na de openingstreffer van Huntelaar in de tiende minuut echter na om voor rust verder uit te lopen en ook in de tweede helft duurde het lang voordat de beslissende tweede goal viel.

Blind vindt echter niet dat zijn aanvallende ploeggenoten hier extra op aangesproken moeten worden: "Dat weten ze zelf ook wel. Het is in ieder geval belangrijk dat we die kansen creëren en ze weten zelf ook dondersgoed dat ze die erin moeten schieten. Dat stempel hoeven we er niet op te drukken."

"Het is dan belangrijk dat we die lijn doortrekken en die kansen ook in de tweede helft creëren, maar dat lieten we na", is hij kritisch op het vertoonde spel na rust.