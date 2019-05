Blind prijst motiverende actie Huntelaar: “Dat voelde Klaas heel goed aan“

Daley Blind keerde afgelopen zomer terug bij Ajax en heeft zich dit seizoen ontwikkeld tot een van de leiders van het team van Erik ten Hag.

De Amsterdamers werden op pijnlijke wijze in de halve finale van de uitgeschakeld door , waarna Blind er samen met een aantal andere ervaren spelers voor zorgde dat de complete selectie een paar dagen later gemotiveerd op het veld stond tegen .

De teleurstelling was groot toen diep in blessuretijd met 2-3 verloor van Tottenham Hotspur, waardoor de Amsterdammers niet naar de Champions League-finale gingen. Veel tijd om te rouwen was er niet, want vier dagen later stond het duel met Utrecht al op het programma. ““Als jonge speler besef je aan het begin van het seizoen niet altijd waar je voor strijdt. Als je zo dichtbij bent, moet je beseffen: hé, we spelen om een prijs“”, laat Blind weten in een interview met De Telegraaf. “

“Op de ochtend van Ajax - FC Utrecht zette Klaas-Jan (Huntelaar, red.) een filmpje van een eerdere huldiging op het Museumplein in de groepsapp. Er was een deuntje te horen. Bij de wedstrijdbespreking bleek iedereen dat deuntje in zijn hoofd te hebben, dus het filmpje was bekeken en iedereen besefte nóg meer waar het omging. Dat voelde Klaas heel goed aan en motiveerde extra, omdat je zag hoe graag hij kampioen wilde worden. Voor het eerst.”“



Blind vond het fijn dat hij en zijn ploeggenoten zo snel na het verloren duel met the Spurs weer in actie moesten komen. Hij maakte een dergelijke situatie eerder mee met het . ““Door de verloren halve finale op het WK 2014 wist ik hoe prettig het was om een paar dagen later om plek drie te strijden“”, aldus de routinier.

““Zo blijf je niet malen; je moet door. Al verwacht je tegen FC Utrecht niet na veertig seconden met 1-0 achter te komen. Daarna doken we als een zwerm bijen op onze tegenstanders en creëerden binnen een kwartier vier, vijf goede kansen, waaruit we één keer scoorden. Toen kreeg ik wel het gevoel: dit gaat goed komen.“” Ajax won met 4-1 van Utrecht en won afgelopen woensdag met dezelfde cijfers tegen , waardoor de 34ste landstitel een feit was.