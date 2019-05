Blind: "Ik weet niet of Van Bommel een keer met 14-0 heeft gewonnen"

Ajax kroonde zich zondagmiddag officieus tot kampioen van Nederland nadat bleek dat men de tik in de Champions League goed had verwerkt.

De Amsterdammers wonnen zelf met 4-1 van , terwijl concurrent op bezoek bij met 1-0 onderuit ging. "Het is nog niet officieel, maar we gaan het waarschijnlijk redden", stelt Blind in gesprek met NUsport.

"Ik weet niet of Van Bommel een keer met 14-0 heeft gewonnen", zegt Blind met een knipoog. Het verschil in doelsaldo tussen en PSV bedraagt veertien treffers in het voordeel van de Amsterdammers, waardoor alleen een wonder de titelstrijd woensdag op de slotronde nog spannend kan maken. "Iedereen had het ook over een mentale tik na de uitschakeling door Tottenham. Dat was ook wel zo, maar daar was vandaag niets van te merken. Ook na die 0-1 in de eerste minuut gingen we als de brandweer en doken we er als een zwerm bijen bovenop. Compliment voor de groep."



Ajax werd afgelopen woensdag op dramatische wijze uitgeschakeld in de . won in de allerlaatste seconde met 2-3 in de Johan Cruijff ArenA en Blind moet die klap nog altijd verwerken. "Ik heb de afgelopen dagen niet zo goed geslapen. Ik lag de hele tijd te staren naar het plafond. Maar we moesten kampioen worden en konden ons dus geen puntenverlies veroorloven tegen Utrecht. Dat riep iedereen ook tegen elkaar. Dat zorgde niet voor stress, maar juist voor extra motivatie."



Het is de vraag in hoeverre de selectie van Ajax komende zomer intact blijft, daar de nodige spelers in verband worden gebracht met een transfer. "Misschien moet ik ook maar de petitie van Lodewijk Asscher gaan tekenen over het blijven van Hakim", zo doelt Blind op de petitie van PvdA-leider Lodewijk Asscher om Hakim Ziyech bij Ajax te houden. "Nee, iedereen moet dat voor zichzelf bepalen. Je wil spelers die echt willen blijven, maar ik denk dat iedereen het fantastisch naar zijn zin heeft. Het is een goed teken dat André Onana en Nicolás Tagliafico al hun jawoord hebben gegeven."