Blind: "Ik vind het mooi dat Femke Halsema het mogelijk heeft gemaakt"

Daley Blind werd geboren in Amsterdam en groeide op in Diemen.

De 29-jarige verdediger annex middenvelder doorliep de jeugdopleiding van , maakte bij de club zijn debuut in het profvoetbal en keerde anderhalf jaar geleden terug in zijn geboortestad na een uitstapje bij .

In gesprek met Het Parool gaat Blind in op de band met Amsterdam. "Sowieso omdat ik er geboren ben, maar ook omdat ik echt ben opgegroeid met Ajax. Die Amsterdamse bluf en positieve arrogantie leer je dan snel."

"Door Ajax voel ik mij wel echt het meest Amsterdammer. Het wapen van de stad staat zelfs op mijn voetbalschoenen", antwoordt Blind op de vraag waarom hij zich Amsterdammer voelt. Hij noemt de kampioenschappen met Ajax als zijn beste herinneringen aan Amsterdam.

"Het mooiste moment was dat we met de bus door Amsterdam reden, de mensen uit de kroegen kwamen en de straat op liepen. Dat zijn mooie dingen om te zien, hoe iedereen zo'n kampioenschap beleeft", aldus Blind, die om deze reden ook het Museumplein als zijn favoriete plein noemt.

"Vanwege de kampioensfeesten die we daar hebben gehad. Dat is zo bijzonder om mee te maken. Ik vind het mooi dat Femke Halsema dat het afgelopen jaar mogelijk heeft gemaakt."

"Het Museumplein heeft veel meer sfeer dan een parkeerplaats achter de Arena. Of we er in 2020 weer staan? Ik hoop het. We doen er in ieder geval ons best voor."

"Ik heb weleens gezegd dat ik de marathon van Amsterdam wil lopen. Maar of ik dat echt wil, weet ik niet, haha. Verder ben eigenlijk zo bevoorrecht dat als ik iets wil doen, dat gewoon kan", stelt de 69-voudig Oranje-international, die Café Bubbels zijn favoriete club in Amsterdam noemt.

"Ik heb mijn vrouw ontmoet in de Bubbels, dus dat moet wel mijn favoriet zijn. Ik was toen jong en vrijgezel. Ik speelde toen bij Ajax niet heel vaak, dus ik had wat meer vrije tijd. Toen ik haar zag, heb ik echt mijn best voor haar gedaan."