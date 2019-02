Blind: "Ik had ook niet het idee dat andere jongens wel in paniek raakten"

Ajax revancheerde zich vorige week van de matige start na de winterstop door met 6-0 van VVV-Venlo te winnen.

Daley Blind stelt in gesprek met de NOS dat er na de remise tegen sc Heerenveen (4-4) en de nederlaag tegen Feyenoord (6-2) harde woorden vielen binnen de selectie van de Amsterdammers.

"We zijn slecht begonnen. Maar ja, er is daarna genoeg gezegd en genoeg gedaan. We hebben ons goed herpakt. Iedereen staat te trappelen voor wat er komen gaat, maar het is belangrijk ons te focussen op de volgende wedstrijd", aldus Blind. Ajax neemt het zaterdagavond in het Polman Stadion op tegen Heracles Almelo. "Als je zo slecht begint aan het jaar weet je dat er frictie ontstaat, dat er gesprekken komen en emoties loskomen. Het is goed om elkaar de waarheid te zeggen en dat is gebeurd. Maar we zijn nog steeds een hechte groep."



"Ik had ook niet het idee dat andere jongens wel in paniek raakten of dat dat gevoel heerste op de club. Maar we moeten ervoor waken dat we niet vervallen in dezelfde fouten. We zijn daarin zelf onze grootste vijand. Succes komt niet vanzelf. Daar moeten we iedere wedstrijd van bewust zijn", stelt de verdediger annex middenvelder. "Er staat veel op het spel deze maand. Iedereen moet voor zichzelf nagaan wat we willen bereiken en dat zullen we moeten tonen. Dat we prijzen willen winnen.'



Blind krijgt bijval van Lasse Schöne, die benadrukt dat de eerste wedstrijden na de winterstop beneden peil waren. "We moeten laten zien dat de eerste paar weken een winterdipje waren", concludeert de Deen, die er vertrouwen in heeft dat Ajax op het goede pad zit en uitkijkt naar een 'leuke en spannende' maand. "De waarheid moet gezegd worden. Dat hoeft niet altijd hard, maar moet wel eerlijk zijn. Dat hoort erbij en is belangrijk om een stap vooruit te zetten."