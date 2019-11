Blind: "Ik denk dat we vooral vaster aan de bal moeten zijn"

Daley Blind speelde in zijn tijd bij Manchester United tien keer tegen Chelsea, de tegenstander van Ajax in de groepsfase van de Champions League.

De verdediger weet precies wat hij en zijn teamgenoten dinsdagavond anders moeten doen tegen om een beter resultaat te halen dan twee weken geleden, toen met 0-1 werd verloren.

"Ik denk dat we vooral vaster aan de bal moeten zijn", analyseert Blind in gesprek met de NOS. "In de moet het top zijn. Als wij de bal langer in de ploeg houden, kunnen we zélf het tempo van de wedstrijd bepalen. In Engeland ligt het tempo vaak wat hoger en wij willen niet mee in hun tempo."

Blind kent de Engelse speelstijl goed; hij speelde immers vier jaar lang in de Premier League. "Ze willen daar graag een hoog tempo spelen. Dat kunnen zij makkelijker opbrengen, negentig minuten lang."

De Oranje-international prijst de tactiek van Frank Lampard. "Als ik denk aan de periode met José Mourinho en Louis van Gaal... Toen waren er veel andere Engelse ploegen die op kick and rush speelden."

"Nu zie je dat Lampard het goed neerzet, een duidelijk idee heeft. Dan is het lastig om daar doorheen te spelen. Er zijn weinig ploegen die ons in de Arena zo onder druk wilden zetten. We zullen op alles voorbereid moeten zijn."

Blind vindt dat de buitenwereld iets te makkelijk heeft gedacht over Chelsea. "Je proefde wel een beetje: 'oh Chelsea, die hebben niemand gekocht, veel jonge jongens, dat moet wel lukken'. Maar dat lag bij ons in de groep helemaal niet zo. De praktijk is ook heel anders, dat zag je."

"Chelsea is ook gewoon een ploeg met ontzettend veel talenten, met een goede trainer die een duidelijke visie heeft. Dus we kunnen onze borst gewoon natmaken in Londen", besluit Blind. "We zullen op een heel hoog niveau moeten spelen, willen we daar een goed resultaat behalen."