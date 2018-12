Blind: "Ik dacht: 'Ik ga 'm niet voorgeven', als het misging was het ook prima"

Ajax won zondagmiddag met maar liefst 8-0 van De Graafschap en naast Hakim Ziyech was ook Daley Blind goed voor een hattrick.

De verdediger maakte nooit eerder drie doelpunten in één duel en was na afloop bijzonder in zijn nopjes met de prestatie. De bal waar aan het einde van de wedstrijd mee werd gespeeld zal de Oranje-international echter niet mee naar huis nemen.

"Hakim had 'm al opgeëist op het veld, als ik het goed heb was het ook zijn eerste hattrick. Maar hij mocht 'm hebben, hij was ook Man of the Match . Ik heb de volgende bal gepakt", glimlachte Blind na afloop voor de camera's van Ajax TV . De verdediger maakte een kwartier voor tijd zijn tweede doelpunt van de middag en had eigenlijk het idee dat het niet meer van een hattrick zou komen: "We waren continu aan het zoeken, ik kreeg ook niet echt meer de ruimte om in te schuiven zoals daarvoor. Ik dacht ook eigenlijk: 'Ik ga nog één keer mee naar voren als centrale verdediger en dan zie ik wel wat er komt.'



In de absolute slotfase viel de bal echter bij een corner toch nog voor zijn voeten: "Daarna dacht ik: 'Niet voorgeven, gewoon schieten'. En hij ging erin, dat was leuk. Voorgeven was misschien wel iets logischer geweest daar op de achterlijn met m'n rechter, maar ik dacht: 'Ik ga 'm niet voorgeven'. Gewoon proberen en als het misging zou het 7-0 geweest zijn, dat is ook prima."Voor aanvang van de wedstrijd werd onder de achterban al verwacht dat Ajax een ruime uitslag op het scorebord zou zetten en Blind vindt dat zijn ploeg goed met de verwachtingen is omgegaan.



"Je had eerst nog op 1-0 achterstand kunnen komen, dat vergeet misschien iedereen. Maar daarna waren we oppermachtig en ik denk dat we goed geduldig zijn gebleven en hebben gewacht op onze kansen en mogelijkheden." De Amsterdammers komen door de monsterzege qua doelsaldo op gelijke hoogte met koploper PSV en Blind geeft toe dat dat wel steeds in het achterhoofd speelt bij Ajax: "We weten dat het aan het einde van de rit een belangrijke rol kan gaan spelen. We moeten dus zorgen dat we PSV in ieder geval evenaren of zelfs meer doelpunten maken, maar het blijft wel de hoofdzaak om gewoon wedstrijden te winnen. Als je dan voorkomt kan je kijken of je de uitslag wat groter kan maken."