Blind heeft lichte voorkeur bij loting: "Het zijn allemaal mooie clubs"

Daley Blind wilde donderdagmiddag tijdens de persconferentie niet al te diep ingaan op de Champions League-loting van vrijdag.

Dan wordt in het Zwitserse Nyon geloot voor de kwartfinales van het miljardenbal. Na de sensationele overwinning op heeft de centrumverdediger zijn zinnen stiekem toch gezet op een andere Europese grootmacht. Blind hoopt dat hij tegen zijn oude club kan spelen.

Blind schoof samen met trainer Erik ten Hag aan om voor te beschouwen op de competitiewedstrijd tegen . Veel tijd om te fantaseren over een mogelijke tegenstander in de was er dan ook niet. "We zitten hier voor zondag", vertelt de Oranje-international. "We gaan zien wie er uit de koker rolt. Het zijn allemaal mooie clubs, maar ik heb natuurlijk een speciaal gevoel bij Manchester United."



Door het succes in de Champions League heeft een druk programma. Woensdagavond kwam het team van Erik ten Hag in actie tegen en de Amsterdammers oogden vermoeid. "Natuurlijk merk je het", aldus Blind. "Het is belangrijk om goed je herstel te pakken. Persoonlijk vind ik het lekker om veel wedstrijden te spelen, het is leuker dan trainen. De faciliteiten zijn hier ook goed om te herstellen en dit is ook wat we wilden. Ik voel me er goed bij, vind het prettig."De Oranje-international keerde afgelopen zomer terug bij Ajax. Hij was bij Manchester United op een zijspoor geraakt en kwam vorig seizoen nauwelijks aan de bak. "In andere seizoenen heb ik wel veel gespeeld, dus ik heb het wel in de benen en weet daardoor wat er gevraagd wordt", aldus Blind over het drukke programma. Hij denkt dat het verplaatsen van het duel met PEC Zwolle Ajax goed heeft gedaan tegen Real Madrid. "Het waren twee of drie extra dagen, maar je kunt niet op 95 procent een Champions League-wedstrijd ingaan. Het moet honderd procent en dat negentig minuten lang. Dat hebben we goed gedaan. Wie weet heeft het ons dat extraatje gegeven."Blind speelde woensdag negentig minuten mee bij Ajax en kopte vlak voor tijd de winnende 2-1 binnen. De verdediger sprong daarna over de boarding en vierde het feestje uitbundig met de supporters van de F-Side. Vanuit de perszaal kreeg Blind de vraag of er veel frustratie bij de manier van juichen zat. "Ik was helemaal niet gefrustreerd. Zo vaak scoor ik niet in de laatste minuten. Het is emotie die loskomt. Je kijkt naar de F-Side, waar iedereen uit zijn plaat gaat. Het was emotie, zeker geen frustratie."