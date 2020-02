Blind gaat in op veelbesproken incident: "Mooi dat Erik het voor me opnam"

Ajax werd donderdagavond geëlimineerd in de zestiende finale van de Europa League.

Een 2-1 zege op was niet voldoende om de 2-0 nederlaag in Spanje weg te poetsen. Een veelbesproken incident deed zich in de eerste helft voor, toen Daley Blind en Erik ten Hag het aan de stok kregen met Getafe-trainer Jose Bordalás.

De 29-jarige verdediger annex middenvelder geeft in gesprek met TV zijn lezing van het voorval. Na een indraaiende vrije trap vanaf de linkerflank probeerde Mathías Olivera binnen te koppen, maar doelman André Onana was eerder bij de bal.

Hoewel arbiter Sidiropoulos het contact tussen de twee spelers interpreteerde als een overtreding van Olivera, was het de linksback die ogenschijnlijk met pijn op de grond lag.

Bordalás reageerde woedend en moest door een official van de UEFA tot de orde worden geroepen. Vervolgens kwam Blind poolshoogte nemen en raakte hij verwikkeld in een fel gesprek met de trainer van Getafe.

Door hevig zijn wijsvinger heen en weer te schudden maakte Bordalás duidelijk wat hij van Blind vond; Ten Hag kwam er vrijwel direct bij, nam het op voor zijn pupil en maakte hetzelfde gebaar richting Bordalás.

Uiteindelijk werden de trainers uit elkaar gehaald en kregen ze een gele kaart. "Volgens mij zei hij iets tegen mij, nadat ik iets tegen de grensrechter had gezegd."

"Ik zei dat ze vooral aan het duiken waren, dat ze daar vast op getraind hadden. Dat vond hij waarschijnlijk niet leuk. Het was mooi om te zien dat Erik het voor me opnam. Helaas kreeg hij er een gele kaart voor, maar ik gelukkig niet", zegt Blind met een lach.

De verdediger annex middenvelder genoot van de sfeer in de Johan Cruijff ArenA. "Daarom is het extra jammer dat we niet één extra goal konden maken. Ik denk dat de tegenstander dan gaat bibberen als de ArenA zo kolkt."

"Ik vond het fantastisch om de ArenA zo te zien en ik hoop dat ze dat tegen ook kunnen brengen. Laat duidelijk zijn dat ons dat heel erg stimuleert", stelt hij. Blind stond de voorbije maanden een tijdlang aan de kant met een hartspierontsteking.

"Zodra ik op het trainingsveld stond, voelde ik me goed en was ik de trainer een beetje aan het pushen dat ik er klaar voor was. Het is in sneltreinvaart gegaan, dan weet je zelf dat je conditioneel nog niet op honderd procent zit", vertelt Blind over zijn rentree.

"Ik ben trots op het niveau dat ik in de eerste seizoenshelft gehaald heb, daar zit je ook niet zomaar op. Ik verwacht het wel van mezelf en probeer het te brengen, dus als het niet gaat, komt het binnen. Ik wil belangrijk zijn voor het elftal en loop niet weg voor mijn positie binnen het team."

"Ik geloof er zeker in dat het weer gaat komen. Daarvoor moet ik het fysiek elke wedstrijd negentig minuten kunnen volhouden en opbrengen. Gisteren (donderdag, red.) zat ik er aan het einde doorheen. Als het fysieke groeit, gaat mijn vorm ook groeien."

"Ik ben niet ontevreden over mijn vorm, alleen ik wil terug naar exceptioneel", zo klinkt het stellig. Voor Ajax wacht komende zondag het thuisduel met AZ. De ontmoeting van eerder dit seizoen in Alkmaar (1-0 zege voor AZ) bekeek Blind vanuit het ziekenhuis.

"Daar baalde ik natuurlijk van. Dit zijn de wedstrijden die je graag wilt spelen. Ik kijk er heel erg naar uit om weer een ouderwetse wedstrijd tussen de nummers één en twee te spelen."