Blind: "Belangrijk dat het allemaal binnenskamers blijft"

Daley Blind stelt dat bij Ajax alles gezegd is wat gezegd moest worden na de blamage van vorige week tegen Feyenoord (6-2).

"Ik kan niet alles delen. Ik denk dat het belangrijk is dat het allemaal binnenskamers blijft. Er komt hier bij de club al genoeg naar buiten", zegt Blind op FOX Sports over de afgelopen week. "Er is genoeg verteld aan elkaar, de waarheid is gezegd. Soms is het hard. Er zijn beelden getoond, wat vooral confronterend is. Daarmee kun je makkelijk aantonen wat er aan schort."



De afstraffing in De Kuip was voor Ajax de tweede competitienederlaag van dit seizoen. Eind september werden de Amsterdammers ook afgetroefd door PSV (3-0). Blind: "Dat moesten we toen ook verwerken en daar zijn we toen goed uitgekomen. Ons streven is om dat nu ook weer te doen." Ajax won na die nederlaag bij PSV elf keer op rij in de Eredivisie en het incasseerde in die elf duels slechts vier tegengoals.



Volgens Blind is het nu tijd om weer te laten zien wat Ajax kan. "Je moet elkaar niet alleen maar blijven bekritiseren. Op een gegeven moment moet de knop om: je moet niet blijven vergaderen en gesprekken voeren. Uiteindelijk moet het op het veld gebeuren."



Ajax speelt zaterdagavond om 19:45 uur tegen VVV-Venlo (thuis). Concurrent PSV krijgt zondagmiddag bezoek van Fortuna Sittard (14:30 uur), terwijl Feyenoord eerder op de middag een uitwedstrijd speelt tegen Excelsior.