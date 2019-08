Blind barstte in huilen uit: "Tegen mijn vrouw zei ik: 'Zeg maar even niets'"

De nederlaag tegen Tottenham Hotspur in de halve finale van de Champions League was een mokerslag voor Daley Blind.

De emoties liepen hoog op bij de verdediger van , zo vertelt hij een kleine drie maanden na dato openlijk in een interview met Ajax Life. "Het was zó moeilijk", vertelt Blind over de eerste uren na de wedstrijd.



"Ik appte mijn vrouw dat ik niet naar het spelershome zou komen en gelijk naar huis zou gaan en dat zij dat ook moest doen", blikt Blind terug in het supportersmagazine. "Ik stapte in de auto om van de ArenA weg te rijden en toen ben ik in huilen uitgebarsten. Daarna reed ik naar huis en daar zei ik de hele avond niks meer."



Blind trok een biertje open met een zak chips, vertelt hij. "Tegen mijn vrouw zei ik: 'Ik weet dat je lief voor me wilt zijn, maar zeg nu maar even niks.'" Uiteindelijk moest Blind de knop toch omzetten. Dat kon hij de volgende dag al doen, geeft hij aan. "Ik ben een van de oudere jongens en de mouwen moesten weer opgestroopt worden."



"We moesten nog strijden voor het kampioenschap. Ik zag het ook als mijn rol om dat over te brengen op de groep", legt Blind uit. "Ik kwam die ochtend op de training en merkte dat er al veel meer jongens waren die er zo in stonden. We moesten kampioen worden en onszelf belonen."