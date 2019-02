Blind baalt: "Richting de Ajax-fans is het verschrikkelijk"

Ajax heeft het aan zichzelf te wijten dat het zaterdagavond van Heracles Almelo verloor, zo oordeelde Daley Blind na afloop.

Ajax won in de eerste speelronde ook al niet van Heracles (1-1) en het leed in het nieuwe kalenderjaar al puntenverlies tegen sc Heerenveen (4-4) en Feyenoord (6-2). "Ik denk dat het allemaal onze eigen fouten in de opbouw waren", vertelde Blind in gesprek met AT5 . "We hebben Heracles de mogelijkheden gegeven, het is niet zo dat ze het zo goed hebben uitgespeeld of veel kansen hebben gecreëerd. Wij hebben ze daarmee in het zadel geholpen." Mohammed Osman tekende na zeventien minuten voor de enige treffer in het Polman Stadion. Tien minuten daarvoor had Brandley Kuwas nog een strafschop gemist, na een overtreding van Blind op de aanvaller.



Het gebrek aan felheid en het winnen van de tweede bal brak Ajax op. "Dan kun je ook niet doorvoetballen", analyseerde Blind. "Ik denk dat we daarop zijn afgetroefd." In de rust kregen de spelers van Ajax een uitbrander, maar dat resulteerde uiteindelijk niet in minimaal een punt. "We hebben niet heel veel gecreëerd, maar die kansjes die je krijgt in dit soort wedstrijden moet je dan proberen te maken."



Blind schaamde zich niet na de vertoning in Almelo. "Schamen is een groot woord. Ik baal gewoon ontzettend." De verdediger vindt het vervelend voor de meegereisde fans van Ajax. "Maar ik wil zelf ook graag winnen. Ik ben ook een fan en baal net zo erg als hen. Het is duidelijk dat we gefaald hebben. Het is richting de fans verschrikkelijk en sorry daarvoor, maar we hebben ze nu keihard nodig. Ik hoop dat ze zich dat realiseren."



"De fans van Ajax komen hierheen om ons te steunen en dan is dit een wanvertoning", besloot Blind. "Dat beseffen we ook, maar ik hoop dat ze keihard achter ons blijven staan. Dat hebben ze vaker gedaan, maar ik kan het alleen maar benadrukken." Door de nederlaag in Almelo leeft Ajax ogenschijnlijk met weinig vertrouwen toe naar het heenduel met Real Madrid in de achtste finales van de Champions League. Die wedstrijd staat woensdag op het programma in de Johan Cruijff ArenA.