Blind: "Als mijn zoon nog niet zou zijn geboren, was ik thuisgebleven"

Daley Blind heeft hectische dagen achter de rug.

De -verdediger werd dinsdag voor de eerste keer vader en niet lang na de geboorte van zijn zoon stapte hij op het vliegtuig naar Spanje, waar hij woensdag met het team van Erik ten Hag met 0-3 won van in de groepsfase van de . De Ajax-trainer sprak van een 'perfecte timing'.

Blind, die niet met de Ajax-selectie naar Valencia vloog maar een vliegtuig later pakte, is het eens met de woorden van zijn trainer. "Als mijn zoon nog niet zou zijn geboren, was ik thuisgebleven", aldus de Oranje-international in gesprek met De Telegraaf . "Alles ging perfect en mijn vrouw en zoon maakten het goed, dus was het ook wat makkelijker om te gaan. Ze wist dat ik graag wilde spelen en zei: ga maar."

Aad de Mos zag dat Blind tijdens het duel in het Mestalla minder speelde dan gebruikelijk. "Blind had een aantal zware dagen achter de rug door de geboorte van zijn zoon. Als je bij de bevalling bent en de ploeg achterna moet reizen, dan kost dat slaap en energie. Met zijn inspeelpass en routine is Daley belangrijk voor de ploeg. Het is een voordeel dat hij kan lezen en schrijven met Veltman. Daar had hij veel steun aan. Normaal is dat andersom", zo zei hij tegenover de krant.

Ajax maakte opnieuw indruk in de Champions League. "Met dit elftal hebben we doorgebouwd. De nieuwelingen zijn goed opgevangen, kennen onze speelstijl en hebben zich snel aangepast", zei de Blind tegenover FOX Sports .

"Wat iedereen al weet: Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong zijn exceptioneel. Zij verdienden die transfer, maar wij hebben met dit elftal doorgebouwd. Iedereen heeft zich snel aangepast. Dan kun je weer tot grote hoogte stijgen."