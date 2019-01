Blind: "Als hij niet komt, moet je zéker geen belangrijke spelers verkopen"

Ajax is volgens commissaris Danny Blind niet van plan om David Neres te verkopen.

Zeker nu Diego Lainez heeft gekozen voor een contract bij Real Betis in plaats van bij Ajax, is het volgens Blind onverstandig om basisspelers of belangrijke reservespelers van de hand te doen. "We willen spelers met wie we succesvol kunnen zijn in huis houden", legt Blind zondagmiddag uit bij Ziggo Sport .

De voormalig bondscoach van Oranje, sinds april vorig jaar lid van de Raad van Commissarissen bij Ajax, voegt toe dat er wat dat betreft weinig is veranderd ten opzichte van afgelopen zomer. Ook toen wilde Ajax de belangrijke schakels binnenboord houden. "Dat er altijd beweging is wanneer je je zo manifesteert zoals Ajax gedaan heeft in de eerste seizoenshelft, dat is logisch. Er is gekozen om de ploeg te versterken, dat is met Lisandro Magallán gebeurd."



"De bedoeling was dat Diego Lainez uit Mexico er ook bij zou komen. Dat moest in de winter gebeuren, om een langere aanloop te hebben in verband met een andere cultuur en een ander spelsysteem", vervolgt Blind. "Als je zo'n speler dan niet kan halen, moet je zéker geen spelers weg laten gaan waarvan je denkt dat je ze nodig hebt om succes te boeken." Hij kan echter niet garanderen dat Neres in Amsterdam blijft; Guangzhou Evergrande zou 43 miljoen euro over hebben voor de vleugelaanvaller.



"Nou, kijk, voetbal blijft voetbal. Maar de insteek is om geen basisspelers of directe back-up-spelers te laten gaan", aldus Blind, die eraan toevoegt dat Maximilian Wöber naar Sevilla mocht vertrekken vanwege de komst van Magallán. Ook aan Frenkie de Jong wordt getrokken en zondag schreven diverse Britse media dat Tottenham Hotspur zich mengt in de strijd om de middenvelder. Een 'prima club' in een 'geweldige competitie', aldus Blind. "Maar zolang er geen duidelijkheid komt over Frenkie, zijn dit soort verhalen aan de orde van de dag. In Spanje staan de sportkranten er elke week vol over. Hopelijk zal de nabije toekomst duidelijkheid creëren."