Blind: "Als Ajax daarmee komt, gaan we in gesprek"

Daley Blind lijkt wel oren te hebben om met Ajax in gesprek te gaan over een nieuw contract. Zijn huidige verbintenis loopt af in de zomer van 2022.

"Het ligt aan , dus dat moet je aan anderen vragen, maar ik heb het ontzettend naar mijn zin en als Ajax daarmee komt, gaan we in gesprek", vertelt Blind in gesprek met FOX Sports.

Afgelopen week verlengden de Amsterdammers de contract van David Neres en Hakim Ziyech en daardoor lijken de verhalen om een zomers vertrek van het tweetal verleden tijd. "Het zijn allebei fantastische spelers. Een goed signaal naar de groep toe dat ze blijven", aldus Blind.

Lees beneden verder

Ajax was zaterdagavond met 5-0 veel te sterk voor en daar houd Blind een 'lekker gevoel' aan over, maar hij ziet nog 'genoeg verbeterpunten'. "5-0 is een goede uitslag, maar met name in de eerste helft waren we te vaak gehaast. We wilden vaak te snel de beslissende pass geven. Soms is het beter om de bal wat langer in de ploeg te houden. In de tweede helft deden we dat wel."

De linkspoot wisselde halverwege de wedstrijd van positie met Lisandro Martínez, die zijn plek op het middenveld innam, waardoor Blind naar de positie van centrale verdediger schoof. "Misschien was het wat rustiger voor mij of wilde hij Lisandro daar even zien."

Erik ten Hag wilde graag zien hoe het gaan. "We zitten eigenlijk nog in de voorbereiding, dan wil je wat dingen uitproberen. Maar we moeten er ook gelijk staan."