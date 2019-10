Bliksemherstel van Giorgio Chiellini leidt mogelijk tot razendsnelle rentree

Het is niet ondenkbaar dat Juventus sneller dan verwacht weer kan beschikken over Giorgio Chiellini.

De 35-jarige centrumverdediger scheurde in augustus de voorste kruisband van zijn rechterknie af, waarna voor het einde van zijn seizoen werd gevreesd. Chiellini's zaakwaarnemer Davide Lippi is echter hoopvol dat de aanvoerder van al betrekkelijk snel zijn rentree kan maken.

Toen Chiellini eind augustus zwaar geblesseerd raakte op de training van Juventus, werd gevreesd voor een afwezigheid van tussen de zes en negen maanden. De veteraan herstelt echter wonderbaarlijk snel. "Zijn herstel verloopt voorspoedig. Zijn positiviteit is magnetisch. Het is ongelooflijk. Hij werkt iedere dag bijzonder hard en wanneer ik hem bel verzekert hij me dat hij gigantische stappen zet", wordt Lippi donderdag geciteerd door diverse media.

De belangenbehartiger durft niet te voorspellen wanneer Chiellini zijn rentree kan maken, maar is er wel van overtuigd dat diens seizoen er nog niet op hoeft te zitten. "Ik weet niet precies wanneer hij terug is, maar dat zal waarschijnlijk in het nieuwe jaar zijn."

"Het zou eind januari, februari of maart kunnen zijn, maar hij is er hoe dan ook weer bij tijdens het laatste gedeelte van het seizoen."

Juventus beschikt met Leonardo Bonucci, Matthijs de Ligt en Merih Demiral over drie uitstekende centrale verdedigers, maar zal het bliksemherstel van zijn aanvoerder toch toejuichen. Chiellini zal op zijn beurt ook vertrouwen houden in deelname aan het EK van volgend jaar met Italië. De Italianen wisten zich afgelopen week te plaatsen voor de eindronde.