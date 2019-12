Blessureleed Cillessen in aanloop naar derby én visite aan Ajax

Het is maar de vraag of Jasper Cillessen de komende duels van Valencia het doel kan verdedigen.

De sluitpost had donderdag op de training zichtbaar last van zijn rug; een blessure die hem al sinds zaterdag parten speelt. speelt dit weekeinde de stadsderby tegen Valencia en dinsdag wacht het cruciale -duel met .

Cillessen haakte donderdag al na twintig minuten af, maar niet voordat hij op het veld door de medische staf van Valencia onder handen was genomen.

De Oranje-international heeft sinds de streekderby tegen last van zijn rug. Ofschoon zijn aanwezigheid in de wedstrijd tegen de stadsgenoot niet uit te sluiten valt, valt of staat alles volgens Spaanse media met de vrijdagtraining van los Che .



Volgens de laatste berichten heeft Cillessen er zelf een hard hoofd in dat hij binnen anderhalve dag speelklaar is voor de ontmoeting met en is het risico te groot met oog op de laatste groepswedstrijd in de Champions League.

Ook trainer Albert Celades zal geen onnodige risico's willen nemen, waardoor het zeker niet ondenkbaar is dat Jaume Doménech tegen Levante onder de lat zal plaatsnemen.